Domina Coral Bay, l'immenso resort deluxe italiano a Sharm El Sheikh, sul Mar Rosso (Egitto), è da sempre Covid-free. Il clima caldo e secco, il mare, il sole e strategie ormai consolidate applicate da linee aeree ed operatori turistici fanno sì che in un paradiso come Sharm il Covid-19 non abbia mai creato problemi ai tanti ospiti provenienti da tutto il mondo.

Da qualche settimana poi, Domina Coral Bay è ancora più sicuro: il 100% dello staff dell'hotel, ovvero tutto il personale che lavora nella grande struttura, è stato vaccinato contro il Covid-19, grazie ad un accordo con le autorità egiziane. Una vacanza di relax, in un resort italiano, sul Mar Rosso può essere vissuta in totale sicurezza.

Il Domina Coral Bay è infatti una grande isola felice ad appena 3 ore di volo da Roma (4 da Milano). Si sviluppa su una spiaggia privata di 1.8 chilometri. Al suo interno si trova di tutto: 8 diversi alberghi, 3 ristoranti a Buffet, 7 ristoranti à la carte, 3 ristoranti sulla spiaggia, un Beach Club, un Casinò, l'unico Diving Center con molo privato di tutta Sharm, la più grande SPA di tutto il Sinai, e moltissimo altro.

La bellezza delle spiagge e dei tanti luoghi ospitati da Domina Coral Bay si intravede anche dalle foto sul web e sui social. Il bello è che anche i servizi e l'intrattenimento d'eccellenza. Ad esempio, gli ospiti vivono Dinner show con performer internazionali e il resort di Sharm fa parte delle D Club Destinations. D Club è il mondo riservato alle famiglie comproprietarie di una suite nelle strutture Domina. E' un mix vincente di opportunità esclusive che offre supporto continuo nell'organizzazione dei propri viaggi, con un centro assistenza dedicato. I soci del D Club hanno a disposizione un personal travel specialist, possono viaggiare in tutto il mondo grazie all'iscrizione gratuita al programma RCI Platinum. D Club offre insomma un programma di esperienze esclusive da vivere 365 giorni l'anno.

L'Egitto, tra l'altro, in questo periodo sta dando vita a tante diverse iniziative per dare nuova linfa alla filiera del turismo. In particolare, il Ministero del Turismo e delle Antichità ha dato vita ad un Comitato di esperti di promozione turistica, per far conoscere ancora meglio le bellezze del Sinai e non solo.

Proprio in queste ore, tra l'altro, Domina Coral Bay propone Go Sharm!, una serie di iniziative promozionali per far vivere a prezzi e condizioni eccezionali un vero paradiso. Sul sito di Domina Travel (https://www.dominatravel.it/), il tour operator del gruppo Domina, le offerte sono davvero tante.

Ad esempio, chi fino a settembre 2021 vuole rilassarsi sul Mar Rosso può approfittare di tante diverse offerte All Inclusive o Mezza Pensione, nei tanti diversi hotel di Domina Coral Bay. Tutte le offerte con volo incluso da Roma, Bari, Napoli o Milano

Domina Coral Bay

https://www.dominacoralbay.com

Go Sharm! Domina Coral Bay

https://www.dominatravel.it/domina-xml/servlet/ECatalogViewer?methodName=getFileOfferta&faxid=579&content=inline

Domina Coral Bay Speciale agosto 2021

https://www.dominatravel.it/domina-xml/servlet/ECatalogViewer?methodName=getFileOfferta&faxid=586&content=inline

Domina Coral Bay speciale settembre 2021

https://www.dominatravel.it/domina-xml/servlet/ECatalogViewer?methodName=getFileOfferta&faxid=593&content=inline