Costez: 30/03 Smile Friday a Cazzago (BS), 31/3 Vida Loca, 7/4 Gabry Ponte al Nikita Costez (Telgate)

La primavera 2018 targata #Costez è un susseguirsi di party davvero hot. Si parte venerdì 30 marzo all'Hotel Costez di Cazzago (BS), con Smile Friday un evento 'easy' (ingresso libero e cons. facoltativa) che mette in console una squadra vincente, ovvero Nicola Zilioli al mixer e Brio al microfono.

Sabato 31 marzo ci si sposta al grande Nikita #Costez di Telgate (BG): qui l'evento è davvero molto atteso. La primavera 2018, infatti, la si può vivere ballando ai party Vida Loca, caratterizzati da un mix irresistibile di hip hop, reggaeton, pop, trap, hit da ballare, show mozzafiato, con un vero corpo di ballo e uno staff che sa come emozionare il dancefloor curando ogni particolare nel dettaglio. Sabato 31 marzo, la crew di Vida Loca fa scatenare ancora una volta il Nikita Costez di Telgate (BG)... Subito prima di far ballare, nella serata di Pasqua, l'1 aprile sia il Peter Pan di Riccione sia l'immensa Obi Hall di Firenze. Se succede, se un party senza star del mixer o del pop internazionali riesce a richiamare il suo pubblico per così tanti eventi, in grandi club del Nord come il Costez, in locali storici della Romagna come il Peter (d'inverno, ricordiamolo) e pure a riempire uno spazio eventi di grandi dimensioni come Obi Hall a Firenze... è perché Vida Loca è un party collettivo, una sorta di musical tutto da ballare in cui tutti, non solo gli artisti sul palco, si sentono al centro del divertimento. Un party Vida Loca è poi un vero show: sul palco vanno solo artisti che colpiscono al cuore, con scenografie, e costumi che sanno creare meraviglia in chi balla. Dj, vocalist, performer, ballerini, mascotte, scenografi, coreografi, professionisti degli effetti speciali (…) sanno come dare emozione. Il clima di festa quando lo staff Vida Loca arriva in un locale è folle, scatenato. L'impatto scenografico della festa è ormai vicino quello dei party ibizenchi più teatrali e mozzafiato: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location…. Questa volta al Costez al mixer c'è Tommy Luciani, mentre al microfono c'è Luca Bad.



Già definito anche il programma del 7 aprile al Nikita #Costez di Telgate (BG): in console arriva Gabry Ponte, super dj che ha fatto la storia della musica da ballo, in Italia e non solo. Gabry Ponte ha oltre un milione di fan su Facebook ed è da sempre uno dei portabandiera della musica dance italiana nel mondo. Professionista del mixer e della dance music, con i suoi Eiffel 65 ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo. La loro "Blue" è un simbolo unico di musica prodotta in Italia di successo mondiale. La carriera solista di Gabry Ponte continua poi a celebrarlo come una star della musica da ballo e non. Da solista ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilevo nello scenario dance italiano ed europeo con singoli di successo come "Time To Rock", "Geordie", "La danza delle Streghe" e tanti altri… Spesso appare in tv, ma più che un personaggio mediatico, Gabry Ponte è soprattutto grande dj, amato dai giovani per il suo sound scatenato e la sua capacità di far ballare con sonorità immediate e melodiche, ma non solo.



Hotel Costez #Costez

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (DISCO)

Hotel Costez - Cazzago (BS) (DJ BAR)

