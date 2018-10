9 ottobre, Fidelio - Il Martedì Notte d'Italia @ The Club

Continuano i party Fidelio Milano @ The Club, lo storico martedì notte d'Italia che fa ballare l'Italia da ben 19 anni, un tempo incredibilmente lungo per un universo sempre in movimento come quello della nightlife italiana. C'è uno special guest alla voce legato da sempre al Fidelio, ovvero Gaty... I Resident DJ sono invece Stefano Pain, Elenoir & Ale Bucci, il potente Dance Show è degli EWS Performers.

Si sa, ai nottambuli e non solo a loro piacciono i superlativi. Spesso chi organizza una festa di successo o chi ha conseguito buon risultati per qualche stagione si definisce 'numero uno', decidendo da sé che tutti gli altri arrivano dopo. Fidelio, lo storico martedì notte milanese, invece, senza troppi proclami, dallo scorso 11 settembre al The Club ha ripreso a dar vita ai suoi scatenati martedì notte. Al Fidelio si muovono a tempo nottambuli, universitari, modelle e modelli in libera uscita, veri VIP (pochi), presunti tali (non pochi), imprenditori sulla cresta dell'onda e perdigiorno in cerca dell'ennesima scusa...

La festa è arrivata al 19esimo anno di vita, un vero e proprio record. In un momento storico in cui tutto cambia, i generi musicali in ambito musica da ballo sono sempre più confusi, Fidelio è un'oasi di ritmo, eleganza e sonorità perfette per chi ha voglia di scatenarsi a Milano, durante la settimana.

Tra l'altro, HJM Promotion porta spesso il sound di 105 Indaklubb al Fidelio. Due volte al mese, ogni primo e il terzo martedì, il pubblico del Fidelio si godrà in anteprima ciò che gli ascoltatori di IndaKlubb ascolteranno il venerdì successivo sulle frequenze di Radio 105 a partire dalle 1 di notte. E' l'orario perfetto, per iniziare a vivere il weekend al massimo, ricordando l'atmosfera del Fidelio e godendosi pure tutto quanto il bel format ideato da Andrea Belli, colonna musicale di Radio 105 da anni. Al mixer del Fidelio, Andrea Belli, oltre che con Stefano Pain, Elenoir ed Ale Bucci, i super dj resident del party, si alterna con Gabry Venus, dj producer specializzato in musica house, quella che da sempre fa muovere a tempo chi ama i martedì notte.

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

www.fideliomilano.com

https://www.facebook.com/fideliomilano/

Evento Facebook 9 ottobre Fidelio @ The Club

https://www.facebook.com/events/337402840157990/

Infoline: 393 3334557. Ingresso in lista (dalle 23.30 alle 1 15€ uomo, omaggio donna). Fuori lista o dopo le 1: Uomo / Donna 20€