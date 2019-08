Motorola One Action presentato ufficialmente: lo smartphone con Android One e con una "action cam integrata"

Sony ha lanciato sul mercato i primi smartphone con display da 21:9 e Motorola ha deciso di seguire questa strada (almeno per alcuni smartphone). Il primo smartphone Motorola con display 21:9 è stato il One Vision, mentre ora è stato presentato il Motorola One Action, uno smartphone che per design e caratteristiche è molto simile (praticamente identico) al One Vision, ma che integra anche una fotocamera grandangolare che può "trasformarlo" in un "action phone".

Questo smartphone ha delle caratteristiche interessanti e può rappresentare una valida alternativa rispetto a tutti gli alti smartphone presenti sul mercato.



Alcune delle principali caratteristiche del Motorola One Action:

Display: LCD 6.3″, Full HD+, CinemaVision 21:9

CPU: Exynos 9609

GPU: Mali-G72

RAM: 4GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Galileo

Fotocamera posteriore: tripla (12MP + 5MP + 16MP, grandangolare da 117°), flash LED

Fotocamera frontale: 12MP, f/2.0

Batteria: 3500 mAh con supporto alla ricarica a 10W

Lettore di impronte digitali sul retro, USB di tipo C, jack audio da 3.5mm, certificazione IPX2, Dolby Audio