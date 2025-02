Salva le figliolette da un terribile incendio divampato in casa ma rimane intrappolato e muore carbonizzato.Tragedia a Caltabellotta, nell’agrigentino, dove un quarantasettenne è deceduto in seguito alle gravissime ustioni riportate. La vittima è S. B., saldatore di professione.

Il rogo è scoppiato intorno le quattro del pomeriggio di ieri, per cause ancora non del tutto chiare, in una palazzina in via Cappuccini, stabile in cui risiedevano anche gli anziani genitori.Il 47enne, secondo una prima ricostruzione, si trovava in compagnia del padre nella cantina adiacente quando è stato richiamato dalle grida delle due figlie minorenni.In breve tempo fuoco e fumo hanno inghiottito l’intero appartamento. Il 47enne, senza pensarci due volte, si è gettato tra le fiamme riuscendo a portare in salvo le piccole. Poco dopo è rientrato, questa volta insieme al genitore, per salvare anche l’anziana madre che si trovava nella vicina abitazione.

Per il quarantasettenne, rimasto intrappolato, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata portata in salvo dal marito e successivamente trasferita in elisoccorso al Centro gravi ustioni di Palermo. Le due bambine, invece, sono rimaste miracolosamente illese ma sotto shock per aver perso il papà.