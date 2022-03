La capacità di guardare le persone, capendone le intenzioni prima di esserne ferite.

In radio dall’11 marzo.

“Occhi di Uranio” racconta di tutte quelle volte che in amore ci si ritrova davanti una persona che non corrisponde all’idea che ci eravamo fatti.

Parla di inganni e di rabbia, ma anche della successiva presa di coscienza e della volontà di girare pagina.

Radio date: 11 marzo 2022

Etichetta: Orangle Records



BIO

Brenda Novella è una cantautrice e pianista nata a Firenze. Si avvicina alla musica all’età di 5 anni, quando inizia, da autodidatta, a suonare il pianoforte. Negli anni successivi decide di iniziare lo studio del pianoforte privatamente, per poi proseguire presso il conservatorio Cherubini di Firenze. Si laurea al Dams di Firenze e si diploma presso l’accademia di Musical a Roma. In adolescenza inizia a scrivere le prime canzoni influenzata dal sound pop rock degli anni 2000, componendo in un primo momento solo in lingua inglese e successivamente anche in italiano. Oltre ad essere musicista, Brenda Novella è anche pittrice e attrice.