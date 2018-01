5 gennaio '18, La Storia Continua: La Magica Triade (Leo Mas, Gemolotto e Fabrice) al Feel Club di Vicenza

Venerdì 5 gennaio 2018 al Feel Club il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per chi vuol ballare sonorità che emozionano da tempo. Nicola Parente infatti presenta "La Storia Continua", un evento che mette in console 'La Magica Triade", ovvero Leo Mas, Gemolotto e Fabrice.

E' un trio di dj che ha fatto la storia storia della musica d'avanguardia in discoteca. Il mix tra le personalità e gli stili dei tre ha incontrato subito immediato favore da parte del pubblico. Tre identità che hanno dato forma alla storia della dance e dato e origini all'house music in Italia e non solo. Insieme fanno ballare dalla fine degli anni '80. Leo veniva dal balearic beat, Gemolotto aveva dalla sua una grande capacità tecnica, venuta dalla partecipazione ai campionati DMC con lo pseudonimo di DJ Cut Master G e Fabrice invece, venuto dal Vertigo di Trieste, si distingueva per le sue selezioni a volte tribali e lente e altre minimali.

Durante un percorso artistico unico, la Magica Triade ha suonato in tutti i club più esclusivi di entrambe le sponde atlantiche e ha avuto ruoli di primo piano in grandi eventi Techno-house fino alla conduzione della Love Parade. Riassumendo, la storia della musica house suonerà al Feel Club. Al mixer ci sono anche Andrea Bozzi & Alain.

