1 giugno, Repubblica del MartedItaliano al Mr.Charlie di Lignano

Venerdì 1 giugno 2019 Mr.Charlie, top club di Lignano Pineta (UD), festeggia anche quest'anno la Festa della Repubblica a modo suo, con un party chiamato "La Repubblica del Marteditaliano". Il sound coinvolgente e l'atmosfera sono ovviamente quelli di Marteditaliano, storico party che da oltre vent'anni fa cantare e scatenare chi in discoteca eleganza, stile e divertimento, non solo ritmo folli.

MartedItaliano non è certo la solita serata in discoteca. E' un evento unico, che ogni sera coinvolge un pubblico sempre vario. Piace alle ragazze d'ogni età, ai giovani e non solo, grazie ad un'attenta selezione musicale dedicata alle canzoni più memorabili della storia della musica italiana. Anche se non mancano di certo le hit del momento, anche quelle internazionali, il cuore del party è proprio la possibilità di cantare le grandi canzoni italiane in discoteca... Il party riprende ufficialmente l'11 giugno 2019, ma l'anteprima dell'1 giugno è decisamente attesa. In console c'è Tommy de Sica.

E che succede al Mr.Charlie nelle prossime serate? Tutti gli eventi sono disponibili su Facebook nella sezione Eventi (www.facebook.com/Mrcharlieclub/events/). Ad esempio, l'8 giugno inaugura ufficialmente l'esclusivo Charlino, con il dinner show Luna Caprese e la stessa sera al Mr.Charlie arriva il sound scatenato de Il Pagante. L'11 giugno come dicevamo riprende MartedItaliano, mentre il 22 giugno è la volta del party 90 Wonderland.

Mr. Charlie & Charlino

ViaTagliamento, 2 - Lignano Sabbiadoro (UD)

www.mrcharlie.net

www.facebook.com/Mrcharlieclub

www.instagram.com/mr.charlie_discoclub

infoline: 335 6899446 Adriano Cerato