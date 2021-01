È in fase di arrivo la prima edizione di We Build Experience, evento dedicato alla generazione di soluzioni innovative per il rilancio dei settori principali dell’economia siciliana: il turismo e l’enogastronomia. L’evento, organizzato da WeStart, team di professionisti che si propongono come “Acceleratori Territoriali”, si svolgerà on line sulla piattaforma Zoom, dal 29 al 30 gennaio 2021, e sarà un vero e proprio Hackaton, cioè una maratona on line, che volgerà la propria attenzione alle aziende siciliane operanti nel settore dell’agrifood e dell’hospitality, con l’obiettivo di sviluppare un programma di accelerazione economica per le aziende partecipanti.

Nel corso delle due giornate si darà ampio spazio ad una co-progettazione, in remoto, per sviluppare idee negli ambiti dell'agrifood e dell’hospitality. Otto aziende siciliane si metteranno in gioco lanciando una propria sfida di mercato e 40 soggetti, selezionati fra: liberi professionisti e aziende si cimenteranno nello sviluppo di otto proposte progettuali, per un incerto scenario post pandemico; il tutto accompagnato da un team formato da mentors e speaker autorevoli.

Durante l’evento i partecipanti avranno la possibilità di conoscere o perfezionare l’uso di strumenti e di metodologie di design thinking (approccio all’innovazione usando una visione creativa), inoltre, avranno l’opportunità di confrontarsi con mentori esperti e di fruire dei discorsi motivazionali di speaker autorevoli. I partecipanti, potranno altresì, entrare in contatto con le aziende siciliane coinvolte, che a loro volta valuteranno la messa in opera della proposta progettuale. Il team che avrà elaborato l’idea progettuale, manterrà comunque la proprietà su di essa.

La candidatura per le aziende è aperta a tutte le imprese siciliane, attive nel comparto turistico ed enogastronomico. Per partecipare alla selezione occorre compilare il formulario disponibile sul sito dell’evento: https://wbe.yeswestart.it/. La partecipazione è gratuita e richiede semplicemente l’accettazione del regolamento dell’iniziativa, presente nel sito.

Oltre ad aver organizzato e promosso l’evento, WeStart si occuperà di selezionare le aziende che avranno risposto alla call, scegliendone 8, fra quelle che ritiene più aderenti alle linee guida dell’iniziativa. WeStart, è in pratica un incubatore di imprese, che come tale sostiene le imprese in fase di start-up, mettendo a disposizione spazi di co-working e servizi di consulenza aziendale con particolare attenzione alle esigenze delle nuove aziende. Il Team di WeStart, costituito nel difficile periodo del lockdown, è formato da professionisti, prevalentemente siciliani, esperti in diversi settori: legale, marketing, informatico ecc.

La maratona on line sarà realizzata in partnership con diverse aziende e associazioni, tra cui: It.Lab, Web Agency di Ragusa e neu[nòi], Associazione no-profit che ha costituito nel 2012 un co-working a Palermo, per sviluppare riflessioni attorno alle tematiche del territorio, dell’economia, della scuola e dell’arte.

Altri partner dell’iniziativa sono: Palermo Mediterranea, associazione promossa dal Rotary International che si pone lo scopo di offrire ai giovani l’opportunità di elevare le proprie conoscenze e capacità, che contribuiranno al loro sviluppo personale, nonché di affrontare le esigenze materiali e sociali delle loro comunità.

L’evento on line vede anche la partecipazione di Korai Territorio, sviluppo e Cultura, un’impresa culturale e creativa siciliana, a prevalenza femminile, che opera dal 2011 nel campo della valorizzazione dei BB.CC. e del territorio con un’impronta innovativa e attenta ai temi della sostenibilità, delle categorie “deboli” e dello scambio delle culture.

La partnership dell’organizzazione dell’evento si avvale, inoltre, di Lexia Avvocati, un importante studio legale di avvocati con sedi a Milano, Roma e Palermo, specializzato in materia di diritto societario, tributario e dei mercati finanziari, e con una consolidata esperienza nell’assistenza legale alle start-up innovative.

In un periodo, come quello attuale, caratterizzato da una contrazione di rallentamento industriale e commerciale, dovuto alle restrizioni per contrastare la pandemia da Covid-19, le aziende partecipanti potranno sviluppare una serie di azioni, per ottenere quella ripresa, tanto agognata, quanto necessaria, che guarda con ottimismo all’open innovation per sopperire al rallentamento aziendale in atto.

WeStart (We Sicilian Talents A Real Transformation)