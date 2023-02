L'entusiasmo elettorale di Giorgia Meloni si è affievolito dopo che il Governo dei Peggiori è sbattuto con la faccia contro la realtà. La luna di miele tra la premier e gli italiani non è ancora finita, ma intanto la capa del governo, dopo essersi presentata come un falò, si sta tramutando in una candelina di cera prossima a sciogliersi.

I sondaggi le danno ancora ragione, anche se in lieve calo, ma intanto stiamo assistendo a un campionario di pasticci e di pantomime come non si vedeva da tempo sul palcoscenico politico. Il velleitario Decreto anti-Rave Party, lo scontro con la Francia sui migranti, la marcia indietro sul Pos e su Opzione Donna, l'harakiri su accise e carburante che ha fatto irritare mezza Italia e per poco non causava scioperi a raffica in tutto il Paese, tra benzinai e sindacati.

Ma questo è solo un assaggio del catalogo grottesco del governo Meloni. Dopo tre mesi di insediamento, sono giunti i tiramolla nella maggioranza, la pericolosa riforma sul presidenzialismo che rischia di abbattere la Costituzione, il desiderio leghista di una autonomia regionale che spaccherebbe l'Italia, la volontà del ministro Nordio di limitare le intercettazioni in ubbidienza a sua maestà Berlusconi, gli stipendi differenziati per regioni di Valditara, il ministro che vuole educare i giovani con punizioni e umiliazioni.

Questo governo è un film tragicomico. Si levano le persone capaci e competenti dai posti che contano nella pubblica amministrazione per metterci i fedelissimi, senza interessarsi se siano bravi e meritevoli, basta che siano fedelissimi. Il ministro Sangiuliano che mette Dante tra i fondatori del pensiero di destra, la ministra Anna Maria Bernini che giura sulle note di T’appartengo di Ambra Angiolini, il deputato Donzelli che rivela in Parlamento segreti d'ufficio.

Cosa vuoi di più? Si sa che una cosa è stare all’opposizione e un'altra al governo. Spesso il bagno nella realtà fa a pugni con il bagno nella demagogia che sarà anche buona per vincere le elezioni, ma che di sicuro non serve per guidare un Paese. Giorgia Meloni finora ha assaggiato il bagno nella demagogia. Adesso sta affrontando il bagno nella realtà. Una sfida dura da vincere. Ma questo poco conta, perché alla fine a rimetterci saranno sempre e solo i cittadini.