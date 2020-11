Il 27 novembre 2020 esce "LoveFool", rework della hit del 1996 della band svedese The Cardigans prodotto da Marietto & Zama con la voce di Amy Sisson. Il brano viene pubblicato da Pop Label Records (gruppo Jaywork).



E' una traccia funky disco dal sound decisamente pop e radiofonico, in cui ritmo e melodia si fondono perfettamente lasciando spazio alle emozioni di chi ascolta.



Pugliese d'origine ma residente da oltre 20 anni a Milano, Marietto è noto alle cronache per l'energia che regala alla città con dj set ed eventi, in club di riferimento (Loolapaloosa), alla radio, con il suo show "This Is Top" su Radio One Dance, per il suo laboratorio creativo "This Is Lab" ed anche allo stadio San Siro (è il dj dei match dell'Inter).

Sempre pronto a nuove collaborazioni musicali, questa volta Marietto si è unito al duo ZAMA, progetto artistico composto dai produttori indipendenti Giovanni Mangione e Lorenzo Zambianchi, che collaborano da tempo con diversi artisti internazionali e numerose labels. La loro nuova scoperta è la giovane cantante neozelandese Amy Sisson, con la quale ha preso vita il brano Lovefool versione 2020.



Il brano originale raggiunse la vetta dalla classifica Billboard Hot 100 entrando nelle classifiche di numerosi paesi europei. Che sia di ottimo auspicio anche per Marietto & Zama?



Jay Work Music Group

www.jaywork.com/labels