Agli attesissimi Producers Guild of America Awards (PGA), i famosi riconoscimenti che solitamente influenzano la scelta dei membri votanti per gli Oscar, il film vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, Anora ha confermato la sua leadership.

Basti pensare che su 35 edizioni 27 volte il vincitore del PGA Award come Miglior film ha conquistato successivamente anche l’Oscar nella categoria Best Picture, con una maggiore corrispondenza per i film d’animazione (14 volte su 19 edizioni).

In tal senso per la categoria Miglior film d'animazione ha vinto The Wild Robot che risale così nelle quotazioni per gli Oscar potendo fare affidamento anche sul recente Critics Choice Award.