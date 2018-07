NerveStrain fanno ballare l'Italia e non solo

E’ un'estate di grandi soddisfazioni, quella dei campani Nervestrain. Dall'Isola Beach di Porto Cesareo (LE) al Flo di Firenze passando per il Coco Beach sul Garda, lo Shed a Busto Arsizio e diversi party in Sicilia… stanno portando la loro musica in giro per l'Italia con grande successo, facendo ballare molti dei top club italiani. Sono già fissate due date importanti per l'autunno e l'inverno: il 22 settembre, proprio alla fine dell'estate, fanno ballare il mitico Ministry of Sound di Londra, mentre il 12 dicembre sono alla console del Donoma di Civitanova Marche, un altro vero top club italiano. Tra l'altro i Nervestrain continuano a collaborare con Kumusic, altra realtà italiana in forte crescita.

Ecco alcune date estive del loro tour, tra eventi passati e futuri:

06/07 Flò Firenze Firenze)

07/07 Special Party On Boat (Lago di Iseo)

14/07 Orizzonte Discoteque (Genova)

21/07 Isola Beach (Porto Cesareo)

28/07 Lifeworld Festival (Bergamo)

04/08 Sea Side (Palermo)

11/08 Purple Beach Monopoli (Monopoli)

14/08 Tortuga Beach Club 2018 (Pescara)

18/08 Bahia Porto Cesareo (Porto Cesareo)

25/08 TBA (Palermo)

08/09 Isola Beach (Porto Cesareo

22/09 Ministry of Sound (London)

15/12 Donoma Sound Theater and Food (Civitanova Marche)