iPad Air 2019 presentato ufficialmente: può essere considerato il fratello minore dell'iPad Pro

Il mercato dei tablet è forse quello più difficile ed al suo interno è sempre complicato trovare dei prodotti davvero validi, cercando anche di soddisfare il rapporto qualità prezzo.

L'eccezione, forse, è rappresentata dagli iPad di Apple. Esistono varie tipologie di iPad che si rivolgono a diversi target. Oggi Apple ha annunciato il nuovo iPad Air 2019.

Rispetto al suo predecessore questo nuovo modello è migliore in tutto e, forse soprattutto, supporta sia la Apple Pencil che la Smart Keyboard. Queste due peculiarità lo rendono molto interessante e per certi versi potrebbero far diventare l'iPad Air 2019 il fratellino minore dell'iPad Pro.

Naturalmente il Pro è migliore in tutto, ma il nuovo arrivato può rappresentare un'ottima alternativa per chi voglia spendere meno e cerchi comunque un iPad utilizzabile con la Apple Pencil e con la Smart Keyboard.



Questo l'iPad Air 2019 "in breve":

Display: Retina, 10.5″, True Tone, luminosità 500 nits

Chip: A12 Bionic, Neural Engine, coprocessore M12 integrato

Memoria interna: 64/256GB

Connettività: Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular, Wi-Fi (MIMO), 4G, GPS, GLONASS

Fotocamera posteriore: 8MP, f/2.4

Fotocamera frontale: 7MP, f/2.2

Touch ID, connettore Lightning, jack audio da 3.5 mm, speaker stereo