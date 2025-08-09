Il Napoli torna alla vittoria nelle amichevoli precampionato. A Castel di Sangro, i campioni d'Italia vincono 3-2 contro il Girona e il protagonista assoluto è Kevin De Bruyne, che al 4' trova l'assist per il vantaggio firmato da Di Lorenzo e poi fa doppietta, segnando al 15' e al 23'. Gli spagnoli provano a riaprirla prima dell'intervallo con i due gol di Stuani (33' e 42'), ma nella ripresa non riescono a trovare il pareggio.

Riecco la vittoria in casa Napoli: 3-2 al Girona e sospiro di sollievo per Conte, a cui non piace fare passi falsi neppure in amichevole. A Castel di Sangro, infatti, i campioni d'Italia partono fortissimo, perché al 4' sono già in vantaggio grazie a Di Lorenzo, a segno di testa su calcio d'angolo battuto da De Bruyne. E al 15', il momento che tutta Napoli e Castel di Sangro stavano aspettando: il primo gol dell'ex City, che di destro su assist dell'amico e connazionale Lukaku fa 2-0. Al 23' è addirittura doppietta con un sinistro a risolvere un'azione di prima degli azzurri ma sul punto di concludersi per eccesso di confusione, ed è 3-0.

Finita? Assolutamente no, perché il Napoli continua a prendere gol in questo precampionato e anche i catalani riescono, nel giro di pochi minuti, a riaprire i conti. Protagonista Stuani, che fa doppietta tra il 33' e il 42' con una ribattuta in area e una girata da pochi passi: all'intervallo, è 3-2. Nella ripresa, arrivano i soliti cambi, ma la partita si infiamma solo nel finale: Nunez, d'esterno destro, rientra in area ma sbaglia da ottima posizione, mentre poco dopo sono prima Lucca (fermato da Gazzaniga) e poi McTominay (destro altissimo sopra la traversa) a mancare il 4-2. Il forcing finale del Girona non porta al 3-3: il Napoli torna a vincere dopo gli stop con Brest e Casertana.