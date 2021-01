Avviati nell’ambito della programmazione del piano di zona del distretto socio sanitario D27 relativo agli anni 2018/2019 i progetti per l’inserimento socio-lavorativo di cinque disabili psichici residenti nel comune di Milazzo.

I destinatari del progetto, individuati in raccordo col locale Dipartimento di Salute mentale, che ha proceduto alla stesura di appositi piani individualizzati, saranno impegnati per 45 ore mensili in attività di sistemazione archivi, di pulizia e cura del verde pubblico presso immobili e spazi di pertinenza comunale sotto la supervisione dei tutor di progetto, che li guideranno nello svolgimento delle relative attività.

“L’obiettivo di questa azione – ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri – è quello di favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone con problemi di salute mentale, che presentano un discreto grado di autonomia spesso favorito da precedenti esperienze di lavoro, promuovendo al contempo occasioni di apprendimento finalizzate ed eventuali inserimenti professionali e/o formativi più complessi, oltre che l’accompagnamento e l’orientamento nei processi di integrazione e reinserimento sociale”.