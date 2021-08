Royal Management, l'agenzia di Icio Franzoni, fornisce da tempo modelle/i e hostess al settore entertainment & nightlife (party, eventi aperti al pubblico), ma non solo. E' anche attiva nel settore fiere ed eventi professionali. Da sempre l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso.

Seguire i social dell'agenzia, soprattutto Instagram - https://www.instagram.com/royal_management/ - oppure gli account personali di Icio Franzoni - https://www.instagram.com/iciofranzoni/ - è entrare in un vorticoso turbine di bellezze mozzafiato protagoniste sui palchi e tra i tavoli di eventi e party esclusivi, in Italia e non solo.

"E' solo la punta dell'iceberg", racconta Icio Franzoni. "Non nego che il mio lavoro abbia anche un lato divertente, ma dietro ogni evento e al successo di un'agenzia come la mia c'è tanto duro lavoro. Chi come noi lavora con locali di riferimento come il Papeete Beach di Milano Marittima o collabora con chi organizza feste private da sogno non può sbagliare mai. Neppure una volta".

In effetti chi lavora con successo e continuità anche oggi, quando le restrizioni per chi organizza eventi sono ancora molte, ha acquisito una posizione di riferimento. Chi vuol puntare sulla bellezza, su modelle che su un palco creino emozione semplicemente entrando in scena, valorizzate da un abito o un costume unico, sa che può contare su Royal Management.

