4 febbraio 1974, Berkeley, California, l'ereditiera Patricia Campbell Hearst, diciannovenne, viene rapita dai alcuni membri del gruppo di guerriglia urbana SLA - Esercito di Liberazione Simbionese.

Un rapimento, da subito, molto fuori dal comune, tra le condizioni trattate quella che le conversazioni fossero rese pubbliche attraverso i media. Un insolito riscatto, 400 milioni di dollari non da versare ai rapitori; ma distribuiti fra gli indigenti che vivevano per le strade, 70 dollari per ogni bisognoso. Furono distribuiti oltre 90.000 pacchi nella prima richiesta ed oltre il doppio nella seconda, la famiglia spese oltre 6 milioni di dollari.

Il 3 aprile, arrivò alla famiglia un nastro con incisa la voce della figlia che spiazzò tutti.

"I have been given the choice of, one being released in a safe area, or two, joining the forces of the Symbionese Liberation Army for my freedom and the freedom of all oppressed people. I have chosen to stay and fight"

"Mi è stata data la scelta di essere rilasciata in una zona sicura o di unirmi alle forze dell'Esercito di Liberazione Simbionese per la mia libertà e la libertà di tutti i popoli oppressi. Ho scelto di restare e di lottare."

Cambiò il suo nome con TANIA.

HAKA Project, ovvero KARLHEINZ e HALDO, un duo che da tempo propone musica elettronica visionaria (diverse loro produzioni sono state incluse in raccolte come Café de Anatolia, Natura Viva, Deep Formentera e Cotê d'Azur), affascinati da questa incredibile storia hanno reperito il famoso audio di quella telefonata. Ascoltandolo più volte e catturati da quella voce e come lei si era presentata al mondo, come "Tania La Guerrillera"

Sonorità scure, a tratti angoscianti e con una ritmicità incalzante; ma allo stesso tempo con andatura lenta, che ti cattura "ti rapisce". Come in ogni traccia raccontano un viaggio, prettamente introspettivo,

dove narrano questa rivoluzione. Un terremoto. Una ragazza, che si è risvegliata un'altra.

KARLHEINZ e HALDO creano produzioni sono volutamente ipnotiche, scure e profonde. In questa traccia la parola "Tania", che appunto da il titolo, é il traino della traccia, disponibile nella seconda metà di gennaio 2021 sui siti di streaming musicale.

La scrittura di "Tania" è strutturata in tre momenti. La vita normale, il rapimento e la presa di coscienza dell'essere Tania. Ma, volutamente presente, sin dall'inizio del brano, perché dentro di noi abbiamo già tutto, dobbiamo solo scoprirlo.