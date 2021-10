Il maltempo, che sta colpendo dalla notte scorsa la Sicilia orientale, potrebbe nel corso della giornata interessare anche la città di Milazzo: per questo la Protezione Civile ha diramato, già da ieri, l’allerta rossa. Sono previste consistenti piogge, che in alcuni tratti potrebbero assumere il carattere del nubifragio, oltre a forti raffiche di vento.

Il Comune pertanto raccomanda ai cittadini la massima prudenza e di rispettare le seguenti misure di autoprotezione (buone pratiche) per evitare comportamenti, che mettano a rischio le vite umane.

In particolare occorre: non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano; non tentare di arginare la massa d’acqua; spostarsi ai piani superiori; non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo; allontanarsi dai luoghi se si avvertono rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o se ci si accorge dell’apertura di lesioni nell’edificio; allontanarsi dai luoghi, se ci si accorge dell’apertura di fratture nel terreno o si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati); non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso); allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate; non sostare, non curiosare in aree dove si è verificata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si ostacola l’operazione dei tecnici e dei soccorritori.

Ovviamente l’invito principale è non uscire da casa, se non per stretta necessità.