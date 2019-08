Anche Placido Domingo accusato di molestie sessuali

È un'esclusiva della Associated Press quella in base alla quale Placido Domingo, uno dei più grandi tenori lirici al mondo degli ultimi anni, avrebbe abusato della sua fama e della sua posizione per molestare sessualmente, nel corso degli anni, alcune cantanti con cui ha lavorato.

Ben nove quelle indicate nell'inchiesta di AP, anche se una soltanto di quelle, la mezzosoprano Patricia Wulf, ha accettato di non mantenere l'anonimato, mentre le altre hanno rifiutato di farlo perché ancora lavorano nel settore e temono rappresaglie oppure perché preoccupate di essere umiliate pubblicamente e persino molestate.

Otto cantanti e una ballerina hanno raccontato all'agenzia di stampa americana di essere state molestate sessualmente da Placido Domingo, in momenti diversi a partire dagli anni '80.

L'inchiesta non dispone di "pistole fumanti" a comprovare le accuse. Però, le testimonianze raccolte mostrano una specie di "modus operandi" da parte del tenore che segue sempre lo stesso cliché, rendendo così più che credibili le testimonianze raccolte.

Placido Domingo ha replicato con una dichiarazione, sostenendo che "le cose dette da persone di cui non viene rivelato il nome, in riferimento a situazioni di 30 anni fa, sono profondamente disturbanti e inesatte, nel modo in cui vengono presentate".

Se relazioni vi sono state, per il cantante spagnolo, queste sono state sempre consenzienti.

Ma a preoccupare la superstar spagnola dovrà essere ancor di più la reazione di Marta Ornelas, soprano messicano che ha rinunciato alla propria carriera per diventare sua moglie in un matrimonio che dura dal 1962, una delle artefici del successo di Domingo, insieme, naturalmente, al suo indubbio talento.