I più grandi nemici dei testimoni di Geova, al giorno d'oggi, sono proprio gli ex testimoni di Geova. E non potrebbe essere altrimenti, dato che la migliore fonte di informazione sono proprio loro. La tesi secondo cui la maggior parte di quelli che cercano di “demolire” la Torre di Guardia siano i suoi ex membri, urta contro un ragionamento logico: chi meglio degli ex testimoni di Geova può far luce sui segreti della Watch Tower?

Dicono che le testimonianze degli ex testimoni di Geova vadano prese con le molle, perché qualcuno potrebbe essere mosso da sentimenti di rivalsa contro l'organizzazione. Questo è vero. Ma è anche vero che ogni persona dotata di buon senso non si lascia convincere dal primo che passa per strada e che rivela verità scomode. Se però mille ex testimoni di Geova dicono tutti la stessa cosa, allora le probabilità che stiano dicendo la verità aumentano notevolmente.

Succede un po' come nei tribunali: più aumentano i testimoni che puntano il dito contro un imputato e più i magistrati sono portati a credere alla colpevolezza dell'imputato, perché è molto improbabile che gli accusatori si siano messi tutti d'accordo per dire tutti la stessa cosa, soprattutto se questi accusatori non si conoscono tra loro e le loro versioni non si contraddicono l'una con l'altra, anzi trovano conferma nei processi e nelle indagini.

Non puoi accusare subito di menzogna e di calunnia quanti, magari dopo anni di militanza nelle fila della Watch Tower, a un certo punto, per motivi che possono essere anche comprensibili (vedi quelli che hanno subito abusi sessuali), decidono di voltare la spalle alla loro organizzazione e di denunciare ciò che avviene dentro una religione che fa dell'omertà il suo modus operandi.

In fondo, se non fosse stato per gli ex testimoni di Geova non avremmo saputo nulla delle origini massoniche della Watch Tower, dei suoi intrecci con la politica, dei suoi rapporti con l'Onu e l'Ocse, dei suoi non trasparenti affari finanziari, delle sue speculazioni commerciali, dei paradisi fiscali, degli investimenti nelle industrie belliche, dei casi di pedofilia taciuti, delle immagini subliminali, del numero degli immobili della Watch Tower costruiti con il denaro e la fatica dei fedeli e poi rivenduti intascandone tutto il ricavato.

Gli ex testimoni di Geova, dal mio punto di vista, sono credibili, perché dicono tutti la stessa cosa, denunciano tutti l'identica realtà: il clima totalitario che vige nel movimento, i condizionamenti mentali, il terrorismo psicologico, i cambiamenti dottrinali, le manipolazioni bibliche, le famiglie divise, i danni dell'ostracismo, le problematiche mentali. Sono credibili perché le loro testimonianze sono poi confermate da inchieste giornalistiche e indagini giudiziarie che stanno portando alla luce molte magagne della Watch Tower. Le stesse raccontare dai suoi ex membri che non si limitano a lanciare accuse campate in aria, ma portano prove, documenti, esperienze, sentenze.

Capisco che per i testimoni di Geova tutto questo possa urtare pesantemente la loro pretesa di santità. La Torre di Guardia non tollera che qualcuno possa demolire la sua aureola cristiana, sbandierando ai quattro venti verità scomode e vicende inquietanti. Nulla di personale in tutto questo, ma io credo di più a ciò che dicono gli ex testimoni di Geova piuttosto che sorbirmi acriticamente le difese di un movimento che ha tutto il diritto di esercitare il suo culto, senza però salire sul piedistallo per vantarsi di essere quello che non è.