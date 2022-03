Mitch B. a marzo 2022 non si ferma un attimo. Partiamo con la musica, che i dj set sono tanti, in Italia e non solo. Il 4 marzo sulla label francese Jango esce su tutti i portali "Superstar", cover della hit di Jamelia che Mitch B. ha realizzato con un team affiatato (Marcello Mazzoli, Zen, Martina Feeniks). La canzone ha ritmo, melodia ed energia perfetta per chi ha voglia di ricominciare a far tardi col sorriso.



E non è tutto l'8 marzo, con un preview su YouTube, inizia il viaggio di Mitch B., MaTo Locos, Zen - "No One Else", un altro brano perfetto per vivere un frizzante inizio di primavera 2022.



L'8 marzo è in console al White Beach di Cervia (RN), hot spot per cene e party in relax. E' la Festa della Donna e Mitch B. suona con Danny Pee e Luca Gardini al sax. Venerdì 11 mezo eccolo al party Bellavita, al Grace di Arezzo con Conte Max alla voce.



Sabato 12 marzo Mitch B. invece vola in Francia, fino a Nantes: è tra i protagonisti dello Showcase di Jango, label internazionale su cui pubblica la sua musica. Il locale del party è il celeberrimo Warehouse, il secondo locale francesce più votato nella chart di Dj Mag ed 86esimo al mondo.



Sabato 19 marzo Mitch B. torna invece al White Beach, mentre venerdì 25 c'è un altro ritorno, a Bellavita @ Grace di Arezzo sempre con Conte Max. La coppia Mitch B. + Conte Max torna in console anche sabato 26 marzo al Loft di Perugia.



"Superstar", il nuovo singolo di Mitch B. su Spotify

https://open.spotify.com/album/1JLunNoitSxkR9YX9uHg5B?si=MR7jMfEiRbWjlJu0BGvrMQ