In attesa d’avviare la gara settennale di gestione del comparto ambientale, nelle more della definizione del contenzioso incardinato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa e vista la scadenza dell’attuale appalto (30 giugno prossimo), il Comune, per dare continuità al servizio, ha pubblicato un nuovo avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di disponibilità da parte di operatori economici interessati ad assumere il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo e conferimento a discarica autorizzata per il periodo 1 luglio-30 settembre 2020.

L’importo complessivo del servizio a base d’asta è pari ad € 1.381.535,11 oltre I.V.A. Nell’avviso sono indicati i requisiti sia di ordine generale che di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria.

La disponibilità a partecipare alla manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 10 del giorno 29 maggio 2020 all’indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Potranno partecipare alla fase successiva i soggetti, che avranno ricevuto invito tramite Mepa, sulla scorta delle disponibilità raccolte in fase di avviso a manifestare interesse, abilitati al mercato elettronico per questa tipologia di servizi.

Il servizio idrico del Comune informa che, per consentire l’esecuzione dei lavori in via Tukory, nella riviera di Ponente, finalizzati a riparare un guasto, domani – martedi 26 maggio – sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro cittadino dalle 8 alle 13. Ci si scusa per l’inconveniente.