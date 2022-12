Fratelli d'Italia getta la maschera. Dopo aver strizzato un occhio agli evasori fiscali, con la sua manovra di bilancio, adesso tende una mano pure ai corrotti. Come? Difendendo la proposte di riforma della giustizia presentata dal ministro Carlo Nordio, che di fatto rende impuniti i politici e i funzionari che incassano mazzette e bustarelle.

Il partito che vuole la certezza della pena e che, addirittura, propone di premiare chi denuncia un corrotto, ha approvato un emendamento in base al quale i politici accusati di corruzione potranno avere benefici di legge anche se non hanno collaborato con la giustizia. Questo vuol dire spalancare una prateria di impunità per i furbetti delle istituzioni che, approfittando della loro posizione di potere, rubano soldi pubblici o prendendo tangenti milionarie, concedendo loro affidamento ai servizi sociali, lavoro esterno, semilibertà o detenzione domiciliare anche se non hanno restituito il maltolto o fatto i nomi dei loro complici.

È facile adesso prevedere che questa indulgenza verso i ladri e i corrotti veicolerà agli occhi dell'Europa un'immagine negativa dell'Italia. Già adesso, lo scandalo Qatargate, che si sta allargando a macchia d'olio, coinvolgendo politici italiani oggetto di perquisizioni e sequestro di denaro, hanno spinto i media di tutto il mondo a parlare di Italian Connection, memore di quel Pizza Connection di mafiosa memoria. Perché per le nazioni estere noi siamo e resteremo sempre il Paese dei ladri, dei mafiosi, dei corrotti e dei corruttori.

Presto Giorgia Meloni si recherà a Bruxelles e a Strasburgo per chiedere una revisione del Pnrr e una mano per fronteggiare il caro energia. Dopo quanto sta succedendo con lo scandalo del Qatar, è facile immaginare quale trattamento potrebbe ricevere la premier italiana. Se poi dovesse presentarsi pure con il gentile regalo fatto ai ladri e ai corrotti le sue richieste potrebbero restare inascoltate e noi potremmo essere trattati come il male d'Europa.

Tenere fuori dal carcere chi è stato condannato per aver rubato soldi pubblici, non significa favorire la sua riabilitazione. Significa inviare ai corrotti un messaggio sbagliato. Una sorta di invito a non collaborare con la magistratura, a non tirare in ballo altri, tanto la riforma del genio Nordio, con il gentile supporto di Forza Italia e di Italia Viva, eviterà loro di finire in galera e magari permettere loro pure a pigliare mazzette. Una prospettiva che indigna tutti gli italiani, compresi gli elettori di Fratelli d'Italia. Almeno quelli onesti e non quelli che hanno votato la premier della Garbatella proprio per favorire i ladri e i malfattori.