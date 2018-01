Perché votare Italia agli Italiani

Il 4 marzo si sta avvicinando e con lo spoglio delle schede votate il popolo italiano potrà conoscere il suo destino dei prossimi anni. Il fatto nuovo di questa tornata elettorale è costituito per la nostra area dall’accordo tra Forza Nuova e Fiamma Tricolore a presentare liste comuni, accordo che sta vedendo in questi giorni altre adesioni di gruppi come I Fasci Italiani del Lavoro, Italia Giovane e Solidale, di circoli come Passo dopo passo ecc.

Si tratta di un fatto importante per chi, come noi, da sempre, con l’indimenticato Rutilio Sermonti e il Collegio Unità per la Costituente prima e il Movimento Nazional Popolare dopo, si è battuto per l’unità della nostra comunità umana e politica all’insegna del motto “una sola idea, un solo movimento”. Qualcuno manca ancora all’appello ma se due terzi dello schieramento sono già insieme, l’effetto calamita, con un po’ di pazienza, non potrà mancare.

Basta guardarsi intorno e vedere cosa sta succedendo nel Paese. Come sta avvenendo abbondantemente nei paesi dell’Est europeo dove i movimenti nazionalisti hanno avuto un importante e significativo exploit, anche in Italia i tempi stanno cambiando e i cittadini stanno capendo, nonostante il lavaggio del cervello operato dai mass media proni agli interessi stranieri, che la priorità politica per la sopravvivenza dell’Italia è svincolarsi dalle catene dell’Unione Europea e di uscire dalla gabbia che gli usurai di Bruxelles e i loro plenipotenziari Prodi, Amato, Berlusconi, Draghi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, gli hanno costruito addosso.

In questi anni abbiamo assistito alla progressiva distruzione dello Stato Sociale creato dal Fascismo e alla sistematica cancellazione dei diritti dei lavoratori portata avanti con la complicità dei sindacati e dei loro dirigenti ben pagati per il loro tradimento. I governi che si sono succeduti, sia quelli di centrodestra che quelli di centrosinistra, oltre a mostrare una cronica incapacità nel gestire il mondo del lavoro incrementando una occupazione non vera ma precaria, hanno varato una serie di riforme pasticciate e tali da aggravare la crisi economica e sociale, diminuendo il gettito fiscale, scardinando il sistema pensionistico, compromettendo il futuro delle giovani generazioni. Tanto per citarne qualcuna: La Legge Fornero che da un lato ha alzato l’età pensionabile e dall’altro ha introdotto il sistema contributivo che riducendo gli assegni ha vanificato la speranza di una vecchiaia dignitosa; il Jobs Act che ha pianificato la precarizzazione del lavoro ancora di più di quanto aveva fatto la legge Biagi e che ha reintrodotto forme odiose di sfruttamento dei giovani lavoratori ridotti a veri e propri iloti, la cosiddetta Buona Scuola che nell’inseguire il modello della scuola azienda (alternanza scuola lavoro), ha assestato un altro colpo mortale all’istruzione già compromessa dalle demenziali innovazioni di D’Onofrio e della Gelmini. A questo si aggiungono poi la sciagurata Legge sulle Unioni Civili che vuole scardinare il senso più profondo della morale, i Decreti salva banche, provvedimenti vergognosi che, se hanno salvato il sedere dei finanzieri corrotti, hanno lasciato nella miseria migliaia di risparmiatori; la incredibile legge elettorale varata a poche settimane dal voto, il cosiddetto Rosatellum, studiato ad arte per ingarbugliare e vanificare la volontà di un elettorato in costante diminuzione di partecipazione alle scelte politiche e che detesta i partiti come il diavolo l’acqua santa.

Per questa ragione, mentre il PD vede calare vertiginosamente i suoi consensi, mentre la sua costola si arrocca nella formazione di Liberi e Uguali, guidata dal vecchio satrapo Pietro Grasso, un anziano magistrato privo di qualsivoglia capacità dialettica e politica, rappresentata da vecchi arnesi come Bersani e D’Alema, buoni per ogni avventura e dalla Boldrini, la più squalificata figura del parlamento, il centrodestra sigla un’alleanza sulla punta delle baionette, tra Berlusconi, ormai fisicamente e mentalmente al capolinea, ansioso solo di ritornare sulla scena, Fratelli d’Italia, partito che raccoglie il peggior marciume dei riciclati di Alleanza Nazionale e la Lega di Salvini che rinuncia alla sua opposizione radicale ai vincoli dell’Unione Europea e si fa trascinare in un abbraccio che, dopo il recupero effettuato nel suo essersi liberata di Bossi e nell’essersi data una linea nazionale e non più secessionista, rischia di esserle fatale. E questo, mentre anche i Cinque Stelle, nati come movimento di protesta, oltre a mostrare cronica incapacità amministrativa, come dimostrato abbondantemente a Roma e a Torino, scelgono la via dell’ inserimento nel sistema dell’eurozona rinunciando a battaglie importanti come quella per l’uscita dall’euro e sposano i desueti schemi antifascisti mescolandosi con i talebani resistenzialisti.

Quello dell’affrancamento dall’eurozona è il tema centrale su cui si gioca il futuro dell’Italia e su questo non ci possono essere giochi di parole o fraintendimenti. La posizione della lista L’Italia agli italiani che comprende Forza Nuova e la Fiamma Tricolore è inequivocabile. Solo l’affrancamento dall’Unione Europea, l’uscita dall’euro e il recupero della sovranità monetaria che altro non è se non la possibilità per il nostro Stato di emettere una propria moneta, unita al ripudio del debito usuraio contratto da un manipolo di traditori, potrà permettere il rilancio dell’economia attraverso una politica di investimenti nel settore pubblico, nell’agricoltura (come ha fatto la Polonia), nel turismo che è il grande tesoro del nostro paese. L’Italia manca di adeguate infrastrutture. Strade, autostrade, ponti ecc. sono fatiscenti e vanno ripristinati e restaurati. Ugualmente l’intero settore dei trasporti va integralmente ripensato e reso funzionale alle esigenze commerciali. Alcuni settori dove domina la speculazione come quelli delle banche e delle assicurazioni, vanno nazionalizzati, vale a dire controllati dallo Stato all’insegna della giustizia e della trasparenza. Eredi di quelli che vararono la legge quadro sulle banche del 1936, non faremo sconti a nessuno. L’intero sistema paese va sburocratizzato e non a parole. Alcune leggi che hanno consolidato autentici privilegi ingiustificati, come quella sull’editoria tanto per fare un esempio, vanno abolite immediatamente. Anche grazie all’introduzione di una sana autarchia e di un protezionismo ragionevolmente programmato, sarà possibile rilanciare la domanda e il consumo interno, vale a dire quello dei prodotti italiani che saranno controllati e protetti nella loro genuinità. Tutta l’agricoltura dovrà essere biologica, la terra dei fuochi dovrà essere risanata completamente e il recupero del territorio egemonizzato dalla criminalità organizzata attraverso leggi davvero speciali, sarà una delle priorità nella nostra politica di governo. Anche la politica estera sarà cambiata attraverso la denuncia dei trattati di Maastricht e di Lisbona, attraverso l’uscita dalla NATo, il ritiro delle missioni dei nostri soldati all’Estero, nuovi accordi e nuove alleanze strategiche e commerciali.

Tutto questo i partiti del vecchio sistema, i riciclati attaccati alle poltrone, coloro che amano non il nostro paese ma se stessi e la loro avidità di potere non lo vogliono fare. Pur di rimanere loro a galla sono disposti a fare affondare il nostro Paese, quello per il quale sono morti dal Risorgimento ad oggi migliaia di patrioti. Loro sono i traditori della Patria e come tali vanno apostrofati.

Noi invece siamo decisi e determinati. Il vento del nazionalismo soffia in tutto l'Est del vecchio continente. Ungheria, Polonia, Slovacchia, Austria, Repubblica ceca, sono svincolate o si stanno svincolando dall'Unione Europea. Questi Paesi rappresentano la vera Europa e sventolano la bandiera della riscossa e della rinascita. Ora tocca a noi. Ora tocca all'Italia. E' solo questione di tempo e di volontà. Importante è mettersi senza esitazioni sulla strada giusta.





Prof Nicola Cospito