Con l’arrivo della settima rata da 18,3 miliardi e la richiesta per l’ottava, il PNRR entra nel vivo e apre una fase chiave per il mondo delle imprese.

Non si tratta solo di fondi in arrivo, ma di un’occasione strategica per ripensare i propri investimenti in ottica di innovazione, sostenibilità e competitività.

Le imprese italiane possono ancora accedere a nuove misure in settori cruciali come energia green, digitalizzazione, mobilità sostenibile e ricerca.

Ma attenzione: il traguardo del 2026 si avvicina e non ci saranno proroghe.