Castellammare p'è creature. Quando show cooking diventa solidarietà

Si aprono i cancelli dell'Hub Panariello a Castellammare di Stabia; qualche minuto dopo le venti, un numero indecifrabile di persone è pronta ad entrare.

Luci, colori e profumi del territorio campano danno il benvenuto a chi ha deciso di trascorrere una serata all'insegna dell'ottima cucina e della solidarietà. La manifestazione organizzata in modo impeccabile dalla giornalista Teresa Lucianelli si preannuncia l'ennesimo successo. Il ricavato della serata sarà devoluto all'associazione "A voce de creature" di Don Luigi Merola, il sacerdote anticamorra che da anni aiuta i minori a rischio.

Musica, pizza fritta, e tavole imbandite di sapori della nostra terra, rendono allegro il percorso degustativo che oltre ad essere bello da vedere, è una bontà divina per il palato. Tra le tante postazioni ed i tanti chef campani presenti, non si può non notare "l'uomo del sorriso" che, con la sua rivisitazione del Baccalà è onnipresente ormai in ogni manifestazione campana.

Nunzio Illuminato, lo chef della Baita del Re Resort sta cercando di conquistare il cuore di ogni singolo abitante campano con le sue ricette. "Ho preferito prenderli per la gola" esclama in ogni sua intervista.



Ha fatto della tradizione culinaria il suo fiore all'occhiello ma, con l'avvento di Giuseppe, suo figlio, giovane cuoco diplomato all'istituto alberghiero De Medici di Ottaviano, si preannuncia il via alla quarta generazione di ristoratori. I due hanno deciso di creare una sinergia strategica. Padre e figlio per l'innovazione culinaria. Quando la tradizione diventa novità, di sicuro c'è la loro firma. Giuseppe ci confida che da diverse notti stanno lavorando ad una nuova ricetta improntata sulla tradizione e l'innovazione; stanno riscrivendo i menù della "Locanda da Peppe" ristorantino informale presente nel complesso Baita del Re Resort. Non ci resta che degustare l'ennesima novità presentata dalla "coppia Illuminato" e sperare in un loro invito a cena.