Che succede al #Costez - Telgate (BG), grande show disco perfetta per far tardi con il sorriso con gli amici 12 mesi l'anno, ogni weekend, e quindi anche il 2 ed il 3 settembre 2022? C'è anche una bella novità per giovedì 8 settembre.

Venerdì 2 settembre si comincia con un party del Papeete Tour tutto da vivere, ovvero arriva al #Costez di Telgate (BG) arrivano tutta l'energia e tutta la musica del Papeete Beach di Milano Marittima (RA). Non c'è una spiaggia su cui ballare, d'accordo, ma lo stile del divertimento, scatenato e positivo, è decisamente lo stesso.

Sabato 3 settembre ecco invece in console Luigi Mastroianni. E' il dj siciliano diventato celebre per la sua musica e pure per la sua presenza a Uomini e Donne, il noto programma tv di Maria de Filippi in onda su Canale 5. Nato poco più di vent'anni fa a Caltagirone (CT), nella vita, oltre ad esibirsi come dj, studia giurisprudenza.

E che succede al #Costez di Telgate (BG) giovedì 8 settembre, una extra date perfetta per vivere con il ritmo giusto l'inizio di settembre? Prende vita uno Student Party perfetto per vivere con il sorriso il ritorno a scuola. E' Toy, uno student party Format Box già molto atteso.

Riassumendo, anche a settembre '22, #Costez a Telgate (BG) fa vivere un'estate di musica a chi non può o non vuole andare in vacanza… in altre parole, #Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere tutte quante le notti dei weekend dell'estate '22.





#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione