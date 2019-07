Continua la trattativa tra Mediapro e Lega Serie A per i diritti tv 2021/2024

Continua la trattativa tra Mediapro e Lega Serie A per i diritti tv nel triennio 2021/2024 che prevedono la creazione di un canale dedicato per la trasmissione delle partite di campionato.

I club avrebbero valutato positivamente l'offerta economica di Mediapro, che per il canale di Lega verrebbe a garantire loro circa 1,3 miliardi di euro,pur non rimanendo però convinti dai dubbi su alcuni dettagli a margine, come le eventuali penali in caso di non accettazione della proposta dopo il bando.

Per tale motivo, la scadenza per l'offerta di Mediapro è stata prolungata (una decisione doveva essere presa entro il 10 luglio) e le nuove trattative dovrebbero durare una decina di giorni, prima che l’assemblea si riunisca nuovamente per decidere, mentre un tavolo permanente nelle prossime ore cercherà di limare e perfezionare la proposta.

Nel frattempo, l’ad di Sky Europa, Andrea Zappia, ha inviato una lettera alla Lega Serie A dicendosi pronto a sostenere il massimo sforzo in termini di investimenti, anche in futuro, per il massimo campionato.