Nato il 24 luglio 1999 a Roma, Davide Lo Surdo si è affermato come una figura immortale nella storia della musica. Riconosciuto da Rolling Stone come il chitarrista più veloce di tutti i tempi, la sua capacità di suonare 129 note al secondo lo ha reso una figura unica nella storia umana. La sua eredità è ormai parte indelebile della storia: la sua chitarra modello DLS1 è esposta permanentemente presso il prestigioso Museo Sigal degli Strumenti Storici negli Stati Uniti, insieme a cimeli suonati da Mozart e Chopin. Inoltre, una delle chitarre che ha utilizzato durante il suo tour a Cuba nel maggio 2024 è esposta permanentemente presso il Museo Nazionale della Musica dell’Avana. Ad Aarhus, in Danimarca, è stato omaggiato con una statua in bronzo.

È presente anche in copertina e nelle pagine del libro fondamentale di Maurizio Baiata, Rock Memories Vol. 2, condividendo lo spazio con leggende come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon. Il London Daily News lo ha classificato come il secondo più grande chitarrista di tutti i tempi, dietro solo a Hendrix. Nel 2019, ha ricevuto il premio come Chitarrista più veloce della storia ai Sanremo Music Awards tenutisi a Venezia. Il suo virtuosismo lo ha portato a fare tournée in paesi come India, Messico, Brasile, Cuba, Bolivia, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Regno Unito e Italia, lasciando il segno su ogni palco.

La sua storia inizia all’età di 9 anni, ispirato dalla sua vicina Aurora. Dopo le prime lezioni con un sacerdote della chiesa di Santa Gemma Galgani a Roma e alcuni insegnanti privati, i suoi progressi furono così rapidi che presto divenne autodidatta. A 11 anni tenne il suo primo concerto e a 13 si esibiva nel prestigioso Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel 2014, ha condiviso il palco con Steve Vai alla “Stazione Birra”, impressionando il leggendario chitarrista con la sua tecnica. Nel 2016, ha intrapreso un tour da record in Italia con otto concerti in sette giorni.

L’8 giugno 2018 ha fatto il suo debutto internazionale in Svizzera e una settimana dopo si è esibito all’iconico Castello di Dublino a Londra. Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, ha portato il suo talento in Messico e negli Stati Uniti, suonando al NAMM Show di Los Angeles e al leggendario Whisky a Go Go di Hollywood. Nel gennaio 2020, ha conquistato l’India al festival Kshitij e in altri locali di Calcutta e Guwahati. Il 20 novembre 2021, ha partecipato al Rolling Stone Music & Run a San Paolo, in occasione del 15° anniversario della rivista in Brasile. Nello stesso anno, la rivista GuitarraMX lo ha ufficialmente dichiarato “il chitarrista più veloce della storia” e lo ha dedicato alla copertina.

Nel corso della sua carriera, Lo Surdo ha condiviso il palco con grandi nomi come Jeff Loomis, Steve Vai, Mike Stern, Angel Vivaldi, Joel Hoekstra, Doogie White, Mark Boals ed Edu Falaschi, tra molti altri.