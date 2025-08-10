“Voilà” è il nuovo singolo di Giove (Up Music Studio), un brano che cerca di raccontare le tematiche della strada in maniera diretta, vera e cadendoci su.

Ci rialziamo sempre più forti -spiega l’artista- per far comprendere che non siamo artisti da recinto, né tanto meno un urlo finto, perché la strada è la nostra libertà.

Alessandro Pellicano in arte “Giove”, nasce a Londra il 21/10/1998 da genitori italiani, ma la madre dopo tre mesi, per ragioni di lavoro lascia l’Inghilterra per tornare in Italia. Alessandro quindi vive con la madre a Reggio Calabria all’età di 16 anni frequentando il liceo classico e si rende conto della sua passione per la scrittura, iniziando a comporre testi di canzoni in cui traspare il suo malessere per la situazione familiare e l’assenza di un padre. Ha fatto un sacco di lavori tra cui il commesso, il receptionist, il call center e moltissimi altri. Si iscrive anche all’università, rendendosi conto di avere una visione unilaterale per la sua musica, vedendola sempre come piano “A”.

Seguirà solo questa strada, continuando a lavorare allo stesso tempo per potersi pagare le sue registrazioni in studio. Nel 2021 pubblica su YouTube un brano dal titolo “La notte”, con lo pseudonimo di Prisma e dal 2021 in poi segue vari stili facendo notare la propria versatilità stilistica, nel 2024 si ferma sullo stile trap con la canzone “Voilà”

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/67WuYsNrqnMasfcnARs42X

Instagram: https://www.instagram.com/giove1_2_3/