Istat, ad agosto 2018 cresce l'indice dei prezzi al consumo

L'inflazione ad agosto 2018, rispetto allo scorso mese, al lordo dei tabacchi, è in crescita del +0,4% e su base tendenziale del +1,6%.

A far salire i prezzi hanno contribuito i Servizi relativi ai trasporti (il cui tendenziale passa da +1,7% di luglio a +2,8%), mentre risultano leggermente in calo i prezzi dei Beni energetici (da +7,9% a +7,7%) e quelli dei Beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +3,1%).

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici, su base congiunturale, è in crescita rispettivamente del +0,8% (dal +0,7%) e del +1,1% (dal +0,9%).

L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,4% per l’indice generale e +1% per la componente di fondo.