La musica riveste un ruolo fondamentale nella crescita individuale e collettiva. Non è solo un mezzo di intrattenimento, ma rappresenta anche un potente strumento educativo, capace di stimolare la creatività, sviluppare il pensiero critico e favorire l’empatia: la cultura musicale indubbiamente arricchisce la nostra esperienza umana. Ne parliamo con Victoria Leoni di “Victoria Music”, che da sempre si impegna, con ogni mezzo possibile, a valorizzare l’incredibile potere della musica.

«Credo fermamente che fare cultura sia uno degli atti più potenti e significativi che possiamo compiere. Non si tratta solo di preservare il nostro patrimonio artistico in ogni sua forma, ma di creare uno spazio in cui l’individuo possa crescere, riflettere e arricchirsi. Nel mio caso specifico, poi, ogni giorno trovo conferma che fare cultura musicale sia uno dei mezzi più efficaci per promuovere la forza e l’impatto di quest’arte.»

Una cultura musicale, quindi, per difendere il patrimonio artistico e investire nel benessere collettivo, formando una cittadinanza migliore. La tecnologia ha ampliato le possibilità di divulgazione permettendo di scoprire e condividere musica da ogni angolo del pianeta, tuttavia questa abbondanza di contenuti deve essere accompagnata da una corretta educazione all’ascolto.

«Grazie alla stessa tecnologia che permette un’abbondanza di contenuti,» continua la fondatrice di Victoria Music «dobbiamo creare una cultura musicale di alta qualità. La musica non è solo un riflesso del nostro tempo, ma anche una forza in grado di modellarlo. Ha il potere di unire, ispirare e trasformare, ed è un elemento essenziale per costruire una società più aperta, inclusiva e creativa. Per questo la divulgazione deve valorizzare sempre e solo il miglior mondo musicale possibile.»

Oltre alle forme di divulgazione più tradizionali, come eventi dal vivo, trasmissioni radiofoniche o produzioni televisive, Victoria Leoni, con la sua Victoria Music, ha deciso di puntare sui podcast come nuovo strumento per preservare, diffondere e innovare la cultura musicale, ispirando ma soprattutto coinvolgendo sempre più persone. Elemento per loro fondamentale per ampliare la portata, arricchire la diversità e consolidare una comunità di ascoltatori attivi e appassionati.

«I podcast offrono uno spazio di discussione informale ma profonda, che consente di esplorare diversi aspetti della musica, dalla storia alla teoria, dalle interviste con gli artisti alla critica musicale, in un formato accessibile e coinvolgente.» conclude la manager «Grazie alla loro natura digitale e gratuita, permettono di raggiungere un pubblico globale creando una community attiva attorno al programma. Per noi poi è importante che gli ascoltatori possano interagire, commentare e condividere opinioni.»

Un altro strumento fondamentale per portare il valore della musica ovunque. E per “ovunque” s’intende veramente senza confini perché, per Victoria Leoni, anche il mondo nel metaverso è una seconda casa.

Per essere sempre aggiornati sulle loro attività seguiteli sui social o sul sito www.victoriamusic.it.