Ben Dj presenta il nuovo singolo Sex on Fire al Carnevale di Venezia Party alla Palazzina Grassi

E' un Carnevale 2018 davvero esclusivo per Ben Dj. Sabato 10 febbraio fa muovere a tempo Palazzina Grassi, a Venezia, dove è protagonista del party The Wolf of Wall Street. Nel cuore di Venezia, ossia l'eterna Piazza San Marco, all'interno dell'hotel 5 stelle disegnato da Philippe Starck con tanto di ristorante e discoteca, va in scena una festa ispirata dalle vicende dello spericolato broker Jordan Belfort. Un evento esclusivo durante il Carnevale di Venezia, dove, tra banconote sonanti e maschere assortite, Ben presenta il nuovo singolo "Sex on Fire". E' una valente produzione pop dance, ma è soprattutto una bella canzone con una voce versatile e radiofonica come quella di Eon Melka, già presente nel lavoro precedente di Ben Dj. Dopo aver totalizzato oltre dieci milioni di streaming su Spotify con i due singoli "Thinkin' Bout You" e "Hold Tight", i numeri per parlare di un altro successo importante ci sono: su Spotify viaggia verso i cinquantamila ascolti, nonostante sia uscito solo il 2 febbraio. Su iTunes, invece, è stabilmente tra le prime 10 posizioni della classifica dei singoli dance più venduti in Italia.

Di San Valentino, poi, Ben Dj, già presenza fissa degli hot spot milanesi e non solo, fa ballare con la sua musica solare e piena di energia l'esclusiva Terrazza Aperol, in Piazza Duomo, a Milano, a partire dalle 18.30. Gli altri party, invece, li trovate di seguito...

10/2 Carnevale di Venezia Party @ Palazzina Grassi "The Wolf of Wall Street"

14/2 Terrazza Aperol - Piazza del Duomo Milano

18/2 Max Mara Party / Catania

23/2 Fashion Week Party Mr&MRS Italy - Milano

24/2 Noir Club - Lissone (MB)

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo singolo recente "Hold Tight" ha superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni. A febbraio 2018 esce il suo nuovo singolo, "Sex on Fire" (feat. Eon Melka).

