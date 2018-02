Vendite degli smartphone per la prima volta in calo dal 2004, ma i cinesi vanno alla grande

Storica diminuzione delle vendite di smartphone, la prima dal 2004. Questo è quanto ci ha fatto sapere una ricerca condotta da Gartner, che ha evidenziato almeno due fattori che possono spiegare il "fenomeno".



Uno è costituito dalla maggiore diffusione dei telefoni con funzionalità base e qualche "accessorio" mirato, ad esempio app di messaggistica, che hanno hanno la cartatteristica di essere economici.



L'altro è dato dal fatto che gli smartphone in possesso di molti consumatori hanno già caratteristiche tali da non giustificare, nell'immediato, l'acquisto di nuovi prodotti.



Questo scenario ha portato ad una diminuzione delle vendite di smartphone per i marchi più affermati, con Samsung in calo del 3,6% ed Apple del 5%, mentre festeggiano i produttori cinesi con Huawei che cresce del 7,6% e Xiaomi, addirittura, del 79%.