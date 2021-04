Mitch B., dj producer romagnolo conosciuto ormai in mezzo mondo per la sua house, dal 2 aprile è protagonista ogni prima settimana del mese di un nuovo show musicale, "Clubbers Radio", in onda sul canale Mixcloud di House Club Set, una delle realtà più importanti in Italia e non solo per quel che riguarda i dj set e la musica elettronica internazionale.

"E' una buona opportunità per far ascoltare bella musica, soprattutto in questo periodo" racconta Mitch B., che è come sempre impegnato su più fronti. Il suo guest mix si alternerà con la musica di alcuni dei migliori dj producer a livello italiani. Solo per citarne: Moreno Pezzolato, Alaia & Gallo, Black Legend, Samuele Sartini, Georgia Mos, Stefano Pain, e tanti altri. La tracklist è disponibile su 1001Tracklists e in radio con il circuito italiano 'Full Nation', ideato dallo stesso gruppo.

Ogni settimana poi invece il suo radio show si va sentire il venerdì dalle 23 a mezzanotte su Punto Radio di Bologna, radio storica fondata da Vasco Rossi nel 1975 (ascoltabile sia in FM sui 105.00 nel bolognese, o sul sito http://www.puntoradiofm.net/show-schedule/). Ogni sabato, sempre dalle 23 a mezzanotte, invece il sound di Mitch B. fa ballare la web radio sarda Iknos (http://www.iknosparty.com/)





Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music, la spagnola Shamkara e l'italiana Yuppies Records.

Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre durante l'estate 2020 fa ballare soprattutto BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA).



Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

Per quel che riguarda le produzioni musicali di Mitch B., il 2020 è stato un anno di grandi risultati: le sue canzoni sono state ascoltate quasi 150.000 volte su Spotify, da 78.000 persone, in 73 paesi nel mondo. In totale, ben 6.100 ore di musica ascoltata. "Strike it Up", uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000 ascolti solo su Spotify.

E su Traxsource, il sito di riferimento per i dj che cercano musica di qualità? Uno dei brani prodotti da Mitch B. è finito in top ten e ben 8 si sono classificati in Top 100 nel corso del 2020.