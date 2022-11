Il KPOP è un genere musicale originario della Corea. Molto simile al POP delle boy band inglesi degli anni '90, si differenzia dal metodo di comunicazione e promozione ai suoi fans.

Queste band infatti suonano live solamente in Asia e si fanno conoscere dai ragazzini pre-adoscenti tramite i social media. Gli "idol", membri delle band, pubblicano concerti, prove e spezzati di vita su YouTube. Tramite Instagram si possono visionare le loro foto più inedite e su TikTok video di influencer che utilizzano la loro musica.

Questa strategia ha permesso nel 2020 all’industria KPOP di crescere di quasi il 45% e diventare il mercato in più rapida crescita dell’anno. L’agenzia di management Big Heat Music rappresenta gruppi come BTS e Blackpink, noti come i leader del fenomeno di questo genere musicale, seguiti da decine di altri gruppi simili, per esempio TXT e Twice.

Questo approccio digitale alla musica sta dimostrando la potenzialità della comunicazione sui Social Media.