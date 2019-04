Torna la Parata dei Paladini lungo il centro storico di Palermo, sabato 6 aprile alle ore 16.30

Gli antichi cavalieri al servizio dell’Imperatore Carlo Magno rivivono a Palermo: nella giornata di Sabato 6 Aprile, si svolgerà una parata di figuranti in costume da Paladino, lungo il centro storico.

La parata dei paladini è stata già effettuata con successo a Palermo, lo scorso 30 marzo e come la prima volta, è organizzata dall’Associazione Culturale La Nuova Panormo e dalla Compagnia Teatrale Araldo del Vespro, per promuovere lo spettacolo: “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, in programmazione dal 3 al 4 Maggio 2019 al Teatro Don Bosco Ranchibile.

“Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà” è un progetto teatrale, unico nel suo genere: intende riproporre, infatti, la celebre Opera dei Pupi Siciliani, in chiave moderna, con l’interpretazione di attori umani, anziché i tradizionali Pupi.

La prima parata di paladini, effettuata una settimana fa, ha riscosso un grande successo, riuscendo ad attirare l’attenzione dei passanti, incuriositi da una coreografia costituita oltre che da bellissimi costumi e dalle splendide armature, che ricreavano l’atmosfera suggestiva dell’epoca medioevale, anche dall’accompagnamento di tamburi, suonati dal regista Giuseppe Bongiorno, il quale di tanto in tanto, menzionava a gran voce il paladino, a cui spettava, a turno, il compito di iniziare l’inneggiamento all’Imperatore Carlo Magno e alla Francia.

Moltissime persone, si sono avvicinate per scattare foto ricordo e per chiedere informazioni, facendo emergere quindi, l’interesse verso una manifestazione, orientata verso la valorizzazione delle tradizioni tipiche siciliane.

La seconda parata del 6 aprile, si svolgerà come nella prima volta, seguendo un percorso a tappe, lungo il centro storico di Palermo. Il percorso inizierà alle 16.30, da Corso Finocchiaro Aprile, nei pressi del noto locale di Nino u’ Ballerino, main sponsor dello spettacolo “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà” .

La parata dei paladini proseguirà poi in direzione della Cattedrale (arrivo previsto per le 17.00) e successivamente verso Corso Vittorio Emanuele III, facendo una piccola fermata a Piazza Pretoria, per poi arrivare ai Quattro Canti ed in seguito in Piazza Verdi, al Teatro Massimo (l’arrivo è previsto per le 18.00). in cui verrà fatta una sosta.

L’ultima tappa sarà il Teatro Politeama, da lì poi si farà ritorno al locale di Nino u’ Ballerino (l’arrivo previsto per le 19.00).

Lo scrittore bagherese Roberto Ardizzone, autore del libro “Peppe e Margherita”, che nello spettacolo “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, interpreterà il ruolo del Mago Malagigi, ad ogni tappa della parata declamerà una sua poesia dedicata ai Pupi Siciliani.

Per l'occasione sarà possibile acquistare i biglietti dello spettacolo Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà. La Compagnia Teatrale Araldo del Vespro, riproporrà la parata dei paladini, nelle giornate del 13 e del 27 aprile, per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare un’email all’indirizzo: araldodelvespro@gmail.com.

Compagnia Teatrale Araldo Del Vespro

Associazione Culturale La Nuova Panormo