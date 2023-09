Nella notte le principali altcoin hanno registrato un pesante calo dei loro prezzi mettendo in agitazione il mercato digitale finanziario. Ciò ha portato a liquidazioni di massa di derivati. Stiamo parlando di circa 54,2 milioni di dollari in posizioni lunghe che sono stati liquidati in altcoin.

Solitamente queste liquidazioni sono spesso seguite da una maggiore volatilità dei prezzi degli asset in entrambe le direzioni. Ciò rende le liquidazioni lunghe un parametro chiave da tenere d’occhio.

A questo punto bisogna capire se la fase discendente delle altcoin porti ad un ridimensionamento degli investimenti a causa di una evidente vulnerabilità dei mercati, o invece ad un rally dei prezzi.