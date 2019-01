Happy B-Day Dylan 25 years fa ballare il Bolgia di Bergamo

Dylan Ritmodromo Italiano compie 25 anni ed il 5 gennaio 2019 festeggia il suo compleanno al Bolgia di Bergamo, top club che si conferma epicentro della scena elettronica italiana e non solo. Dal dicembre 1993 ad oggi le disco hanno cambiato pelle più volte ed il ritmo è diventato, a seconda dei momenti, più frenetico o più rilassato. I dj del Dylan però hanno fatto la storia restando sempre se stessi e facendo sognare un pubblico che è cresciuto con loro. In Main Room al Bolgia di Bergamo il 5/1/19 ci sono Cecco Dj, Micky VI, Paolo Kighine, Marco May, Juri Carera, Alex Russo. Voice MarcoDix e Mr Fudo. In Hardcore e Frenchcore Room The Sickest Squad e Claudio Lanchinhouse. Ingresso omaggio fino alle 23 e 30.



