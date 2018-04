Il video di Despacito, record di visualizzazioni, scompare da Youtube: attacco hacker

Tutti conoscono il tormentone di Luis Fonsi in collaborazione con Daddy Yankee "Despacito". Ieri però il video detentore del record mondiale di visualizzazioni è sparito improvvisamente da YouTube.

Al suo posto vi era un nuovo titolo e altre immagini di anteprima. Cliccando play, il video non partiva. Per questo il web ha subito ironizzato: il video è "desparito", hanno commentato in molti.

Al posto dell’immagine di anteprima ufficiale, è stata inserita una scena della nota serie tv di Netflix “La casa di carta” e la scritta “Hacked-Free Palestine”.

A fare questo "scherzetto", infatti, sono stati due hacker che hanno dichiarato la propria responsabilità su Twitter. I due si chiamano Prosox e Kuroi'sh e hanno affermato che, per modificare il video, è bastato lanciare un semplice script.

Il tutto è stato fatto per mero divertimento.