Sandro Murru Kortezman, dj producer sardo da decenni sulla cresta dell'onda, nell'estate 2021 torna alla grande con il suo nuovo singolo, "In the Sky", su Molto Recordings. L'artista è Kortezman ed il brano esce in un edit o extended mix curato da Sandro Murru.

E' una canzone perfetta per essere ascoltata alla radio, con sonorità tipiche della Italo-Dance anni '80... ed è pure perfetta per i dancefloor estivi, italiani e non. Finalmente tornano le melodie facili ed orecchiabili, ballabili e rinfrescanti per questa estate bollente. Già la canzone da sola rilssa, ma a breve arriverà anche un bel videoclip, anche questo dal mood tipicamente '80.



Ma chi è Sandro Murru Kortezman? E' un noto dj-producer nonchè un prolifico autore, che nel suo palmares vanta ben 5 dischi d'oro e 3 di platino ottenuti per diversi progetti dance come Blackwood con "My Love for you" e "Ride on the Rhythm", o Chase con "Stay With Me" e "Obsession" e ancora The Rumbar, Safeway, Shamur, oltre alle produzioni come Kortezman o Sandro Murru.

Durante l'estate 2021 è decisamente impegnato con tanti dinner party come guest... e pure con tante residenze, ogni weekend. Ogni venerdì è a La Terrazza Del Lazzaretto, a Cagliari, mentre ogni sabato è all'American Beach di Maddalena Spiaggia (CA).

Inoltre, ogni sabato e domenica pomeriggio, dà energia con il giusto sound alla piscina a onde del Parco acquatico BluFan di Sarroch (CA). Kortezman - In the Sky by Sandro Murru su Spotify https://open.spotify.com/track/1nOo6sIccuWNTkZd1K7nzj?si=50ab4f4344df4f43