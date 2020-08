Sul mercato non ci sono tantissimi smartphone con display pieghevole, ma allo stesso tempo cominciano ad esserci dispositivi di questo tipo davvero validi.

Probabilmente i due smartphone più interessanti sono quelli realizzati da Samsung: il Galaxy Z Flip (perfetto per chi vuole uno smartphone compatto) ed il nuovo Galaxy Z Fold2 5G (che si rivolge a chi vuole un dispositivo 2 in 1 da utilizzare sia come tablet che come smartphone.

Il Samsung Galaxy Z Fold2 5G ha un comparto hardware da assoluto top di gamma e potrà essere utilizzato al meglio in tutti gli ambiti.







Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold2 5G