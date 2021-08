Venerdì 6 agosto per la Sagra di San Lorenzo, a Pescantina (Verona), in Piazza degli Alpini alle 21 prende vita un evento davvero imperdibile per chi ama il ritmo. In un'estate in cui non si può ballare, sentire, ed ascoltare il ritmo è una necessità ancora più grande... Una cosa è sicura: quando sul palco vanno The Veterans of Funk il ritmo diventa protagonista in modo davvero originale e coinvolgente. Perché i Veterans of Funk sono una super band in cui lo storico dj italiano Daniele Baldelli, simbolo nel mondo della musica afro e del suo Cosmic seleziona i suoi dischi insieme alla live musica Al-B.Band, l'eclettica formazione di Alberto Salaorni, il ritmo diventa protagonista in modo davvero originale e coinvolgente.

The Veterans of Funk

https://www.facebook.com/The-Veterans-of-FUNK-1094935743856512/timeline/

La Al-B. Band di Alberto Salaorni è uno dei gruppi più attivi in Italia. Tra serate in disco e feste d'ogni genere fanno ballare e divertire ogni anno migliaia e migliaia di persone. Anche Daniele Baldelli, lo storico dj della Baia degli Angeli e del Cosmic, non ha bisogno di presentazioni. La sua musica, il Cosmic Sound, è conosciuta ancora oggi in tutto il mondo. L'incontro tra Alberto Salaorni e Baldelli e la loro comune e profonda passione per il funk e la musica black hanno dato vita al progetto The Veterans of Funk. Quando sono sul palco insieme, dj e musica live si fondono alla perfezione a ritmo, ovviamente, di funk… Insieme sul palco ripropongono in forma assolutamente nuova ed innovativa classici del passato come "Galaxy" degli War o "Let's start the dance" di Hamilton Bohannon, la disco funk di Neil Rodgers degli Chic e brani del presente come quelli dei Daft Punk.

Al-B.Band

https://www.facebook.com/ALBBANDofficial/

Daniele Baldelli

https://www.facebook.com/danielebaldellidj