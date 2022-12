La Terrazza, uno dei 5 ristoranti alla carta di Domina Coral Bay, esclusivo ed immenso hotel, resort e SPA a Sharm El Sheikh sul Mar Rosso, ha un menù tutto nuovo che guarda soprattutto all'Italia. Il nuovo chef è italiano, così come il nuovo maître e parte dello staff, che va ad aggiungersi alla già rodata brigata formata da professionisti egiziani. "La Terrazza è un ristorante internazionale, ma guarda all'Italia come all'atlante della nostra ispirazione, a una mappa di sapori che non abbiamo mai smesso di esplorare", spiega Manuel Dallori, corporate director di Domina. "Menù dopo menù, nei nostri ristoranti e con il nostro modo di accogliere gli ospiti, raccontiamo la nostra storia".

La Terrazza, che ha una vista rilassante sulla spiaggia e sul molo privato da cui si parte in barca per divertirsi facendo diving e snorkeling, è aperto anche a colazione. A cena propone, tra gli altri piatti, caponata di melanzane, bruschettone con salmone e bufala, risotto alla marinara, fettuccine all'aragosta, branzino al fuoco, scottona e tiramisù. Nel menu non mancano ottime pizze, disponibili anche a pranzo, quando si sceglie tra fresche insalate e tante altri piatti, tutti o quasi diversi da quelli proposti per cena: tra gli altri, spaghetti con tartare di gamberi, entrecote ai ferri, frittura di pesce e parfait di mandorle con colata di cioccolato.

Non è tutto: tre volte la settimana, ogni martedì, giovedì e sabato sera la cena a La Terrazza è accompagnata da musica dal vivo. Spesso poi prendono vita eventi a tema. Il menù della cena del 21 dicembre, ad esempio, propone piatti ispirati alla tradizione siciliana.





Con la nuove proposte de La Terrazza, l'offerta dei ristoranti alla carta di Domina Coral Bay è in grado di accontentare le aspettative dei viaggiatori gourmet: The Beach Luxury Club propone mette insieme tradizione italiana e piatti fusion; Le Plaisirs, il ristorante del Domina Prestige Hotel, dalla colazione alla cena rilassa con il suo menù italiano ed internazionale; la Steakhouse propone soprattutto carni alla griglia accompagnate dalle verdure colte nell'Ernesto's Farm; La Piazzetta, infine, propone piatti della cucina mediterranea e ottime pizze, cotte nel tradizionale forno a legna.



Cos'è Domina

https://www.domina.it/

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino a Sharm El Sheikh; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi sul Garda; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.