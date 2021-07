Domina lancia una innovativa e coinvolgente "guest experience" per i propri ospiti. Grazie alla partnership con Pica, piattaforma leader a livello internazionale nel mondo della fotografia di eventi, ogni cliente del Domina Coral Bay da oggi riceverà direttamente sul proprio smartphone le foto della propria vacanza.

Tre operatori Pica/Domina fotograferanno gli ospiti durante il soggiorno nei loro momenti più belli, durante una gita nel deserto, una sessione di water sport, una partita di beach volley o in relax alla main beach, senza dimenticare gli indimenticabili venerdì sera al The Beach o gli spettacoli all'Arena.

Grazie ad un evoluto sistema di riconoscimento facciale, ogni ospite riceverà sul proprio telefono le proprie foto, e solo le sue, all'interno di una gallery personale chiamata "Vacanza Domina 2021". Le foto saranno subito disponibili per essere acquistate, condivise sui social o con gli amici. Per accedere alle proprie foto gli ospiti dovranno registrarsi all'app Pica o sul sito getpica.com e inserire un codice personale che gli verrà consegnato dal personale guest relation preposto oppure dai fotografi stessi.

Da oggi quindi: scan your code and get your photos, with Pica your stories are in your hands! Let's have fun and share your emotions!

Cos'è Domina Coral Bay - Red Sea, a Sharm el Sheikh

https://www.dominacoralbay.com/

Domina Coral Bay – Red Sea, a Sharm el Sheikh, è una destinazione nella destinazione: lusso italiano in uno scenario esotico da "mille e una notte" che offre 365 giorni all'anno infinite possibilità di sole, relax, divertimento e benessere. Il resort è un paradiso incastonato nella meravigliosa barriera corallina del Mar Rosso, ancora perfettamente intatta e protetta.

9 diversi hotel, 1.8 chilometri di spiaggia dorata attrezzata con ombrelloni, lettini e piattaforme galleggianti per tuffarsi in mare da un punto privilegiato, garantendo l'integrità e la conservazione della meravigliosa barriera corallina. Il Domina Diving Center al nostro interno è l'unico in tutta Sharm ad avere un pontile privato riservato agli Yacht Domina per straordinarie escursioni subacquee con i nostri istruttori professionisti.

I 4 ristoranti à la carte e i 3 ristoranti a buffet offrono i sapori tradizionali della cucina italiana, menu internazionali e ricette tipiche della cultura egiziana scegliendo il meglio dei prodotti stagionali. Anche chi ha voglia di bere qualcosa di buono, ha l'imbarazzo della scelta. Sono ben 13 i bar ubicati negli angoli più ricercati del resort, a bordo piscina o sulle spiagge. Il nuovo "The Beach - Luxury Club", ovviamente sulla spiaggia, vizia gli ospiti con gastronomia contemporanea & sushi, da gustare comodamente sui lettoni bianchi a baldacchino. Una vera coccola vacanziera. E la sera? Dinner show e beach party con performer internazionali, Aladin Casinò, lo storico Casinò di Sharm El Sheikh situato nel cuore del resort...