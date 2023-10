Il Total Value Locked della rete Cardano ha superato i 150 milioni di dollari, alimentando una rinnovata fiducia da parte degli investitori melle applicazioni decentralizzate.

In tal senso in questo mese Cardano è stata la blockchain con le migliori prestazioni in termini di attività di sviluppo. Di contro il prezzo di ADA resta del 92% inferiore al suo massimo storico di 3 dollari registrato a settembre 2021.

Su questa lunghezza d'onda mentre il trend TVL e le attività di sviluppo mostrano ottimismo, non possiamo parlare di ripresa della stagione delle altcoin fino a quando non vengono ultimati gli aggiornamenti sullo sviluppo di Rete.