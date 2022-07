Lunedì 1° Agosto, alle ore 21:00, all’interno del Parco di Villa Piccolo (SS 113, Km 109, Capo d’Orlando) e col sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, avrà luogo la performance finale del workshop di TeatroSofia, incentrato sul mito della Biga alata di Platone e tenutosi le ultime due settimane di luglio presso la Villa ad ingresso libero. Il seminario nasce da un’idea dell’attrice e docente di Filosofia Patrizia Ferraro ed è stato presentato a Villa Piccolo, all’interno della 2° edizione del Festival sull’immaginario “Infinitamente Piccolo”.

“Il laboratorio è stato pensato come un percorso formativo ed educativo che unisce due pratiche, quella teatrale e quella filosofica, spesso considerate, erroneamente, opposte; tuttavia, partendo da una considerazione della filosofia come “pensiero in azione” e del teatro come “azione del pensiero”, è facile intuire come le due attività, non solo non sono in contrasto ma, addirittura fluiscono l’uno nell’altro, si intrecciano, si rafforzano. Entrambe le attività hanno la caratteristica comune di affrontare problemi concreti e l’intento di un incontro vivo con l’interlocutore.

L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico alla filosofia attraverso la pratica teatrale, due attività dall’alto valore spirituale, etico e creativo”, queste le parole dell’ideatrice e curatrice del workshop. Negli otto incontri di laboratorio i partecipanti, dopo una breve analisi del mito della biga alata di Platone, sono stati introdotti al training attoriale, con particolare attenzione al lavoro sul corpo e sul coro. La performance sarà itinerante all’interno della villa, che farà da scenografia naturale, e il pubblico sarà parte attiva della performance stessa. Il percorso sarà in salita, proprio per evocare il cammino dell’anima, che, una volta caduta, può elevarsi verso l’alto solo rispondendo alla Bellezza con l’Amore, secondo quanto espresso dal mito della Biga alata di Platone.

https://www.youtube.com/watch?v=p1-PrgoSV94



Patrizia Ferraro è una docente di Filosofia e Storia nonché attrice e tra i lavori, che la vedono protagonista: Sgombero di Luigi Pirandello. Il Recital di poesie dialettali siciliane Paroli di sangu, di cui è autrice e interprete. Da qui si vede tutto di cui è autrice e interprete. Con-Tatto, di cui è autrice, regista e interprete insieme a ad altri due attori. Nel 2013 riceve la Targa di Merito al Premio Alda Merini di Poesia, per l’opera Anime di cani. Nel 2019 è semifinalista al Premio di drammaturgia europea Tragos con il suo ultimo testo Io non sono Ofelia. Nel 202 vince il Premio Letterario Internazionale Metamorfosi, sezione “silloge poetica”. Conduce corsi teatrali a Milano, dove vive e lavora.