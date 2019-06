Il Genoa trova un compratore mentre sfuma l'acquisto della Sampdoria da parte di CalcioInvest

Mentre il fondo Usa York Capital ha siglato un accordo con il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, per iniziare una trattativa per l'acquisto del club, che dovrebbe essere supportata dall'advisor Assietta, contemporaneamente la CalcioInvest Llc ha comunicato di aver ritirato la propria offerta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della Sampdoria, dal 2014 posseduto da Massimo Ferrero.

Il gruppo di acquisto comprendeva Jamie Dinan, fondatore del fondo d'investimento York Capital Management, Alex Knaster, fondatore del fondo Pamplona Capital Management e l'ex giocatore blucerchiato Gianluca Vialli.

In un comunicato diffuso da CalcioInvest Llc si fa sapere che «dopo lunghe ed estenuanti negoziazioni il gruppo ha ritenuto che siano venute meno le condizioni per raggiungere un accordo fra le parti ed ufficializza il ritiro della sua offerta finale».