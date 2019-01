Feel Club, due grandi weekend: 18/1 Victory 2Mila, 19/1 9.0 Riti & Miti Anni 90, 26/1 Mordimi, la Festa Provocante

18/1 Victory 2Mila @ Feel Club

https://www.facebook.com/events/2139401806374490/

Ogni notte vissuta lascia un segno nel cuore e per ogni notte epica c'è un luogo che la ricorda… Tra i club da ricordare c'è e ci sarà sempre Victory. Gli istanti vissuti non si dimenticano e per questo Feel Club presenta l'unico e originale evento dedicato alle notti vissute in questo club, quelle targate #Victory! La notte si elettrizza con i ritmi vibranti e i suoni unici con i dj che hanno fatto la storia del Victory. Alla console si alternano Andrea Bozzi, Alberto Castaman e Matteo Favaretto , gli autori della colonna sonora che non ha mai deluso e mai lo farà. Dinner show a cura di Rosario Rannisi from Rigatoni Formentera.

19/1 9.0 Riti & Miti Anni 90 @ Feel Club

https://www.facebook.com/events/760027324360928/

Sabato 19 gennaio 2019 al Feel Club di Vicenza va in scena il party "9.0 Riti & Miti Anni 90", una festa perfetta per chi vuol cenare e poi ballare con stile. La musica è melodica, ispirata a ciò che si ballava negli anni '90 e pure negli anni 2000. E' un piacevole tuffo nel passato, nel divertimento di qualche tempo fa, dimenticandosi del presente, per poi svegliarsi con tanta voglia di divertirsi ancora. Powered by On air - media ed eventi.

26/1 Mordimi, la Festa Provocante @ Feel Club

https://www.facebook.com/events/2211739275766819/

E' la festa per le ragazze che amano provocare, per chi fa festa davvero, un mix di piccante seduzione e sana pazzia scandito dal miglior sound reggaeton, commerciale e pop house del momento! Ecco cos'è Mordimi, party super scatenato in programma sabato 26 gennaio al Feel Club. In console OneEmme, Manuel Dee, Mattia Sonic. Performer voice Manuel Corradi. Come sempre l'idea giusta è arrivare al Feel già all'ora dell'aperitivo, poi gustare una cena d'eccellenza scegliendo tra mille opzioni diverse (menu di carne o pesce, hamburger gourmet Feel, pizza, insalatona, etc)

#FeelClub

FEEL CLUB

Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

✆ +39 349 493 84 49

Facebook: Facebook goo.gl/82H3k5

info@feelclub.it https://www.feelclub.it

